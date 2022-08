Opnieuw bosbranden in de Gironde in Frankrijk, brandweer vreest dat het vuur zich nog verder zal uitbreiden

Ook op andere plekken in Frankrijk brandt het. In de Loirestreek, in het departement Maine-et-Loire, is al zeker 1.200 hectare verloren gegaan. Franse brandweerlieden vechten ook tegen branden in de Drôme, waar 300 hectare in rook opging. In de Aveyron, in het zuiden, moesten 3.000 kampeerders geëvacueerd worden vanwege een brand die al zo'n 700 hectare bos vernield heeft, al meldt de brandweer dat die brand op dit moment onder controle is.