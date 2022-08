Ongeluk met steekvlam bij bedrijf in Grimbergen, slachtoffer afgevoerd met brandwonden

“Iemand van het poetspersoneel die in de industriële keuken aan het kuisen was aan het fornuis heeft op een gegeven moment een steekvlam in het gezicht gehad”, vertelt Jurgen Braeckmans van de politiezone Grimbergen. “De persoon liep ook brandwonden op aan de armen. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De oorzaak is voorlopig onduidelijk. De brandweer heeft het gas voorlopig afgesloten.”