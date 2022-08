Crèche Poppedijntje in Oud-Turnhout moet deuren sluiten: "Klachten kwamen van opvoeders zelf"

Na verschillende klachten beslist Kind & Gezin om Poppedijntje onmiddellijk te sluiten. “Op 7 juli ontvingen we zowel telefonisch als per mail verontrustende meldingen van begeleiders op de werkvloer”, zegt Kind & Gezin. “Ze gaven aan dat de werkdruk al te lang te hoog lag en de veiligheid van de kinderen niet meer te garanderen was. De begeleiders waren op en gaven dit ook aan bij de verantwoordelijke, maar die veranderde niets.”