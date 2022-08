Rijn in Duitsland dreigt vanaf vrijdag onbevaarbaar te worden (en dat zou ook voor ons een probleem zijn)

Het waterpeil zou vrijdag zakken onder de 40 centimeter boven het merkteken voor de waterstand in Kaub, die zelf 130 centimeter waterstand aangeeft. In het weekend zou het nog verder kunnen dalen. Het is nog maar de tweede keer in 100 jaar dat het water in Duitsland zo laag staat dat de Rijn voor vrachtschepen moeilijk bevaarbaar is.

De vorige keer, in november 2018, was de toestand zelfs nog dramatischer, want toen stond er bij Kaub maar 27 centimeter water in de Rijn (boven het merkteken). Maar toen was het herfst, een moment waarop het water normaal gesproken op zijn laagste peil staat. Terwijl dat nu gebeurt in het midden van de zomer.