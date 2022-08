Russische luchtvaart voelt sancties: vliegtuigen worden uit elkaar gehaald om andere in de lucht te houden

"Dat ze toestellen kannibaliseren is een logisch gevolg van de sancties", zegt luchtvaartkenner en gewezen piloot Tom Mertens in "De wereld vandaag". "Op zich is daar niets mis mee. Sterker nog, het gebeurt af en toe dat een onderdeel van een ander vliegtuig wordt gebruikt. Als dat in goede staat is, dan mag dat. Maar dat is natuurlijk geen langetermijnoplossing, want na verloop van tijd raak je door je stock van onderdelen heen."