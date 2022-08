Gentse onderzoekers ontdekken hoe sojaplant zich beschermt tegen droogte: "Dromen van toekomst zonder mislukte oogsten"

Wetenschappers van de Gentse universiteit en het landbouwinstituut ILVO in Merelbeke hebben mogelijk ontdekt hoe soja-oogsten in de toekomst nooit meer kunnen mislukken door de droogte. Vier jaar lang onderzochten ze meer dan 350 verschillende sojasoorten van over de hele wereld op een veld in Merelbeke. "We zijn te weten gekomen welke elementen in een sojaplant ervoor zorgen dat de plant beschermd is tegen droogte", zegt professor Isabel Roldan-Ruiz van de UGent.