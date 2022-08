Strandredders halen bewusteloze jongen (17) uit zee in bewaakte zwemzone in De Haan

De jongen van 17 was met een groep van het Zeepreventorium aan het zwemmen in een bewaakte zone in De Haan. “Toen onze redders de jongeren vroegen om wat meer op te schuiven, gehoorzaamde de groep meteen. De meesten zwommen meteen de goede kant uit. Maar een van de begeleiders van de groep had onmiddellijk door dat er iemand niet mee was", zegt de hoofdredder van De Haan, Bas Vanhaecke.

"Gelukkig hebben we door die alerte begeleider snel kunnen handelen. We vonden de jongen bewusteloos terug in het water. Eenmaal op het strand kwam de jongen meteen weer bij”, vertelt Vanhaecke.