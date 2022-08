Tom uit Knokke-Heist helpt bij heropbouw surfersparadijs in Filipijnen: "Meer dan 20.000 euro ingezameld"

Hij is net terug in het land na een intensieve hulpperiode in de Filipijnen. "Met dat geld hebben we heel mooi werk kunnen leveren", laat Tom weten. "We konden ongeveer 1.000 families eten geven, we hebben ook 50 huizen hersteld en een waterzuiveringsstation weer op poten gezet. De aankoop van een generator om energie te leveren was ook belangrijk."