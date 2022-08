TreinTramBus roept Thalys op om kosten van gestrande reizigers te vergoeden

Gisteren heeft de topman van Thalys in een mail aan de reizigers zijn excuses aangeboden voor de problemen die de hogesnelheidstrein in juli ondervond. Bij verschillende incidenten moesten reizigers uren wachten, vaak in een snikhete trein, voor er een oplossing kwam. "Onze organisatie bleek niet sterk genoeg om de intensiteit en de opeenstapeling van storingen het hoofd te bieden", aldus Jacques Damas.