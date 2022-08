Vaarverbod Kleine Nete uitgebreid van Kasterlee tot Grobbendonk: "Terechte beslissing"

De Waterral begrijpt de beslissing, maar fijn is het niet. “Het is een populaire route en het stuk tussen Bobbejaanland en Herentals is heel diep, tot drie à vijf meter, maar na Herentals is het een halve meter diep en daar krijgen we een vaarverbod.” Het is de derde zomer op rij dat het misloopt in de sector. “Eerst corona, dan te veel water en nu te weinig. We hebben gelukkig een buffer, want anders overleef je dit niet. Ik doe nu elke dag een regendans, maar zonder resultaat. Ik kan eigenlijk ook niet goed dansen”, lacht De Laet.