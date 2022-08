Veel interesse voor tweedehands schoolspullen in Limburgse kringwinkels: "De eersten hebben de beste spullen"

"Vanochtend, nog voor we opengingen, stonden er al mensen buiten te wachten", vertelt Peter Stevens, verantwoordelijke van de kringwinkel in Tongeren. "Ze konden de vorige dagen al komen kijken want de schoolspullen lagen al enkele dagen uitgestald. Maar er kon niet gereserveerd worden. Waarschijnlijk wilden veel mensen er dan ook als één van de eersten bij zijn om de beste spullen mee naar huis te kunnen nemen."

"Ik had ook wel de indruk dat de mensen tevreden waren over ons aanbod", gaat Stevens verder. "Er waren niet alleen ouders die tweedehands spullen kwamen kopen voor hun kinderen maar er kwamen ook enkele leerkrachten langs. We kregen op enkele uren tijd toch zo'n 25 mensen over de vloer."