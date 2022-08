Verdachte opgepakt in reeks moorden op moslimmannen in VS

De politie heeft de moorden niet omschreven als haatmisdrijven. Ze wilden ook niet het woord seriemoordenaar in de mond nemen. "Het is voor ons als politie onverantwoord om dit te zeggen en angst verder op te drijven in een gemeenschap die al bang was", klonk het.



"We hebben bovendien nog steeds geen enkele aanwijzing dat een van deze onderwerpen of labels gepast zou zijn", aldus de politiechef van Albuquerque.