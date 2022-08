Vrachtwagen uitgebrand op terrein ruitertornooi in Lichtervelde

Een voorraad planten en kleine bomen diende als decoratie bij het ruitertornooi. De vrachtwagenchauffeur die het materiaal kwam ophalen, merkte dat zijn cabine plots heel erg begon te stinken. Vrijwel onmiddellijk waren er ook vlammen zichtbaar en in enkele minuten tijd stond de trekker in brand. Dat zorgde voor een stevige rookpluim die tot ver in de omgeving te zien was.

De chauffeur en zijn passagier konden zonder problemen ontkomen, maar moesten op veilige afstand toezien hoe de vrachtwagen uitbrandde. Blussers van de posten Lichtervelde en Torhout kregen het vuur snel onder controle. Op dat moment hadden ook al de kurkdroge ondergrond en een deel van de voorraad planten vuur gevat.