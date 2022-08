Vrijwilligers gezocht om verjaardagsbezoekje te brengen aan 75-plussers in Kortenaken

Sla je graag een praatje en heb je een luisterend oor? Dan is het OCMW van Kortenaken op zoek naar jou. Want de gemeente zoekt enthousiaste, hartelijke en sociale mensen die verjaardagsbezoekjes willen brengen aan de 75-plussers in de gemeente.

“In 2007 hebben we een ouderenbehoeftenonderzoek gedaan en daaruit bleek dat eenzaamheid een groot probleem is”, zegt schepen van Welzijn Michel Vander Velpen (CD&V). “Met deze bezoekjes willen we eenzaamheid opsporen en de ouderen in de gemeente ook tonen dat ze belangrijk zijn. Rond hun verjaardag gaan vrijwilligers langs en nemen ze een cadeautje mee. We leggen ook ons oor te luisteren om te zien of er behoeftes zijn waar het OCMW mee kan helpen.”