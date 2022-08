Wolven August en Noëlla hebben niet 8, maar 9 welpen: "Uitzonderlijk dat we ze allemaal samen zien"

"We hebben ze gezien tijdens het opkomen van de zon, want hun vacht blinkt in het zonlicht", lacht gids Billy Herman. Met zijn reisbureau Starling Reizen organiseert hij sinds vorig jaar excursies in Limburg, om de wolven te spotten. Hij trekt daarvoor met een telescoop naar de terril van Zwartberg, die eigendom is van de vzw Limburgs Landschap, en niet vrij toegankelijk is. "Dat we zoveel welpen samen zien en zelfs een negende welp ontdekken, is wel heel uitzonderlijk."