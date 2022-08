Zweten in Kortrijk: Belgian cats bereiden zich voor op WK én festival Alcatraz wordt opgebouwd in de hitte

De Lange Munte in Kortrijk is al jaren de uitvalsbasis van de nationale basketselectie wanneer er een tornooi voor de deur staat. “We hebben hier een perfecte infrastructuur, de luchtcirculatie zorgt voor een aangename temperatuur. Veel invloed heeft de tropische temperatuur buiten het gebouw niet op de trainingsblokken”, zegt Van Camp. Toch staan er liters water en recuperatieproducten op de tafels langs het basketveld. “Misschien dat we iets meer water en producten ter beschikking stellen van de speelsters om dehydratatie te voorkomen. Maar we maken ons geen zorgen. Dat is het voordeel van een zaalsport: meestal zorgt een goede airco voor een aangename temperatuur en in Kortrijk is dat niet anders.”