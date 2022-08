1 op de 10 Limburgse woonzorgcentra denkt aan opnamestop: "We hebben veel te weinig personeel"

"Wij horen van de woonzorgcentra dat er steeds meer opvang nodig is voor ouderen omdat er steeds meer ouderen zijn die zware zorg nodig hebben", zegt Klaartje Theunis van Zorgnet-Icuro. "Tegelijkertijd is, na de coronapandemie, veel zorg- en verplegend personeel uitgevallen. Bij sommigen is dat omdat ze langdurig ziek zijn. Anderen hebben beslist iets anders te gaan doen omdat ze de hoge werkdruk niet langer aankunnen. Wat wel positief is, is dat er de laatste jaren veel jobs zijn bijgekomen in de zorg, maar dan moet er natuurlijk ook extra personeel komen."