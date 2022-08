10 verdachten opgepakt in onderzoek naar bende autodieven: ook actief in regio Halle-Vilvoorde

In een onderzoek naar een bende autodieven zijn deze week tien verdachten opgepakt. Negen van hen werden in de boeien geslagen in hun uitvalsbasis in het Waalse Ittre. De bende zou sinds eind juli minstens elf feiten hebben gepleegd, al vermoedt het parket van Halle-Vilvoorde dat er nog diefstallen aan het licht zullen komen.