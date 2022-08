Na machtsovername taliban: steeds meer Afghanen vluchten weer naar Europa en ons land

Het aantal nieuwe asielzoekers fluctueert enorm in de tijd. In 1999-2000 was er een piek van asielzoekers uit de balkanlanden. In de jaren erna daalden de cijfers, en stegen en daalden dan weer.

In 2015 was er ook een piek met 39.064 asielverzoeken, vooral van Syrische vluchtelingen, Irakezen en Afghanen. In de daaropvolgende jaren halveerden die cijfers weer.