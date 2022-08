Antilliaanse Feesten in Hoogstraten klaar voor bloedhete editie met extra festivaldag: "Coronaschade inhalen"

Het belooft een bloedhete editie te worden. De terreinen worden preventief besproeid zodat het er niet te droog wordt. De organisatie voorziet zonnecrème op het festival en er komen extra douches en drinkwatervoorzieningen op de camping.

"We verwachten in totaal 30.000 bezoekers", vertelt Verschueren. Het festival is nog niet uitverkocht, dus wie de 92-jarige Omara Portuondo van de bekende Buena Vista Social Club nog aan het werk wil zijn, kan via de kassa op het festival nog tickets kopen.