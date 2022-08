Apinnen met veel vriendinnen leven langer

De auteurs volgden de interacties op van de vrouwelijke apen met andere vrouwtjes, mannetjes en alle groepsleden, ongeacht hun geslacht en leeftijd. Ze baseerden zich daarvoor op de gegevens van 18 jaar aan waarnemingen.

Hun belangrijkste, overduidelijke bevinding: volwassen vrouwelijke kapucijnapen die beter geïntegreerd zijn in sociale netwerken met andere vrouwtjes overleven langer.

De interacties waarmee in de studie rekening werd gehouden, omvatten het geven en krijgen van verzorging, in de buurt van elkaar naar voedsel zoeken en deelnemen aan 'coalitieconflicten' - tussenbeide komen om elkaar te helpen bij conflicten door te vechten, andere apen achterna te zitten of door agressieve geluiden te maken en agressieve gelaatsuitdrukkingen te trekken.

Er waren geen aanwijzingen dat heteroseksuele relaties de vrouwtjes enig voordeel boden in verband met hun overleving, althans niet wat het gedrag betreft waar in de studie rekening mee werd gehouden. Dat sluit echter de mogelijkheid niet uit dat sommige volwassen vrouwtjes voordeel zouden kunnen halen uit sociale interacties met één of enkele mannelijke partners die gedurende lange periodes met hen op dezelfde plaats verblijven, zo zeggen de onderzoekers.

Hoewel er enige aanwijzingen waren dat vrouwtjes die meer sociaal geïntegreerd waren in hun groep als geheel - mannetjes en vrouwtjes - langer leefden, is de overduidelijke conclusie van het onderzoek dat relaties tussen vrouwtjes de grootste impact hadden op hun overleven.