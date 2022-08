Meer dan 800 gedetineerden ontsnappen bij aanval op gevangenis in Oost-Congo, zeker drie doden

Tijdens de aanval op een gevangenis in het oosten van Congo, in de nacht van dinsdag op woensdag werden twee politieagenten en een aanvaller gedood. “Een deel van de faciliteit werd beschadigd door een brand tijdens de nachtelijke aanval op de centrale gevangenis in de stad Butembo”, zei een woordvoerder van het leger in de provincie Noord-Kivu.

"De vijand was zwaar bewapend, ze waren met minstens 80 personen. Ze zijn erin geslaagd om in te breken in de gevangenis en alle gevangenen te bevrijden", vertelde de woordvoerder voorts aan de verslaggevers.