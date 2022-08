Gemeentewerker wil planten in centrum Brussel water geven... maar dat leidt tot fontein van 6 meter hoog

Waterpret in Brussel, want vanmorgen spoot het water tot wel 6 meter hoog uit een brandkraan. "De brandkraan werd opengedraaid door een gemeentewerker die de planten in de stad water wou geven", vertelt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Het water spoot er op volle kracht uit en de gemeentewerker heeft de kraan niet meer dicht kunnen draaien. Het water spoot tot wel 6 meter hoog uit de brandkraan."