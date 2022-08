Brandweer Brussel klaar voor hitte: "24 uur in contact met boswachters Zoniënwoud"

Sinds vanochtend geldt in heel Vlaanderen en Brussel code rode in natuurgebieden en bossen. Door de aanhoudende droogte en hitte is er namelijk meer kans op brandgevaar. Een vuurtje stoken of roken is de komende dagen dan ook verboden.

In Brussel is de brandweer extra waakzaam en heeft ze extra maatregelen genomen voor het Zoniënwoud. Dat vertelt Walter Derieuw: "We hebben een rechtstreekse lijn met de boswachters die extra waakzaam zijn. Die is 24 uur per dag bemand. Er staan al brandkranen verspreid rond het Zoniënwoud. De waterbevoorrading kunnen we dan doen uit de plassen en vijvers in het bos. Daarnaast gaan we nog twee autopompen kopen speciaal voor bosbranden."