De brandweer van Beringen krijgt een nieuwe kazerne. Volgens burgmeester Thomas Vints (CD&V) heeft de huidige kazerne zijn tijd wel gehad. "De brandweerkazerne die we nu hebben is te klein", zegt Vints. "De brandweer moet vaak puzzelen om alle wagens in de garage te krijgen. In de nieuwe kazerne zal dat niet meer nodig zijn en er zullen ook veel meer uitrijpoorten zijn."