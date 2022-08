Brandweer patrouilleert preventief in Kalmthoutse Heide en Groot- en Klein Schietveld

Door de aangekondigde code rood voor brandgevaar vandaag, zal de brandweer Zone Rand met speciale voertuigen in enkele natuurgebieden patrouilleren. Het gaat om drie grensgebieden: het- Klein en Groot Schietveld in Brecht, Wuustwezel en Brasschaat en de Kalmthoutse Heide in Kalmthout.

"We doen dat langs de ene kant omdat we zo sneller kunnen tussenkomen mocht er een brandhaard zijn", vertelt Dwino Aerts van de brandweer. "Langs de andere kant willen we door onze aanwezigheid de waakzaamheid ook verhogen." Aerts hoopt zo dat bezoekers zich niet onverantwoord zullen gedragen.