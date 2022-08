Camping onder Atomium in Brussel heeft vergunning beet: zondag eerste kampeerders welkom

Wie last minute beslist om in een groene omgeving te kamperen vlak bij het Atomium kan zich ook gewoon de dag zelf naar de camping begeven. Reserveren is niet verplicht. “We hebben plaats voor dertig tenten", weet De Ridder. 'Volgens de brandweer betekent dat dat er tot honderdtwintig gasten kunnen verblijven.” Een nacht op Camping 58 kost negen euro. Daar komt nog eens zes euro per nacht per volwassene bij. Tieners en kinderen betalen minder. Voor vijftien euro per nacht is het mogelijk om een tent te huren.