CHECK – Hoe warm was het nu écht tijdens de dodentocht van 2003?

In 2003 werd ons land inderdaad getroffen door een hevige hittegolf van wel dertien dagen lang (1 – 13 augustus), maar hoe warm was het effectief tijdens de tocht? Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) houdt al jaren de weerdata bij en kon ons vertellen dat het op die beruchte zaterdag in 2003 (9 augustus) in Bornem maximaal 29,4 graden Celsius was. De avond van vertrek (8 augustus) en de volgende wandeldag bevonden zich in het dal van de hittegolf, zoals te zien is op onderstaande grafiek. De dagen voor en na Dodentocht overschreden wel ruim de kaap van dertig graden.