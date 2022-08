Decathlon waarschuwt voor valse weggeefacties via sociale media

Iets delen of ergens een commentaar achterlaten is niet altijd onschulidig. Er bestaat een fenomeen als like-farming. Dat is door middel van valse berichten de interactie en de populariteit van een pagina zo hoog mogelijk krijgen, waarna de naam wordt veranderd en de pagina verkocht kan worden, met alle volgers erbij. Zo volg je zonder het te merken plots pagina's vol propaganda of met frauduleuze doeleinden.