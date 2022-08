Nieuwe explosie in Borgerhout beschadigt gevel van huis: derde ontploffing in een week tijd

Afgelopen maandag en dinsdag waren er al twee ontploffingen in Borgerhout, telkens in de Cronjéstraat. Vorige week vonden er twee explosies plaats in de Volkstraat in het centrum van Antwerpen en op de Turnhoutsebaan in Deurne. Het is nog niet zeker of er een link is tussen de ontploffingen. Wellicht gaat het om aanslagen in het drugsmilieu.