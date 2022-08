Van kikkererwten tot genetisch onderzoek op sojabonen: zo maakt onze landbouw zich klaar voor droge zomers

De klimaatsverandering zorgt ervoor dat we ook in Vlaanderen steeds vaker te maken zullen krijgen met landurige droogteperiodes. En dat heeft een enorme impact op de landbouwsector. De oogsten van traditionele gewassen zoals uien, wortelen en bloemkolen komen in het gedrang, maar voor de tarweoogst is de droogte net goed nieuws. Doordat het al vroeg op het jaar warm was kon er vroeger geoogst worden en was de oogst ook groter.