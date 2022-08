Eén jaar na de val van Kaboel: hoe gaat het leven in Afghanistan onder "Taliban 2.0"?

De nieuwe talibanleiders - want daar was intussen ook een generatiewissel doorgevoerd - lieten over hun politiek project geen twijfel bestaan: werd er aanvankelijk - wellicht voor de schijn - nog gepraat met een aantal kopstukken van het gevallen regime zoals ex-president Hamid Karzai over een overgangsregering, dan viel die schijn al snel weg.

Voor de taliban kan er geen sprake zijn van democratie of verkiezingen omdat die in strijd zouden zijn met hun radicaal-conservatieve visie op de islam. In de plaats kwam - net zoals tussen 1996 en 2001 - een "emiraat". In de praktijk betekent dat een soort "junta" van niet-verkozen kopstukken van de taliban die onderling de macht verdelen, want ook die beweging is geen monoliet.

Een eerste belofte over amnestie bleek al meteen geschonden toen de taliban jacht maakten op leden en kopstukken van de gevallen regering die vaak op brutale wijze werden vermoord. Old habits die hard.