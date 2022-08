Eerste hyperbalveld van België in Harelbeke: “Mensen willen iets unieks doen”

Hyperbal is een variant van paintball, met obstakels op het hele veld. “Vroeger moesten we die hindernissen na elke training verwijderen. Wij zijn nu het eerste veld waar we die obstakels kunnen opblazen en vullen met een speciale materie en we kunnen ze zo laten staan. Het wordt ook een pak makkelijker om die hindernissen te verplaatsen, waardoor we snel meerdere opstellingen kunnen maken om de sport spannend te houden”