Fossiel uit Dormaal bewijst: oudste gekkosoort van Europa leefde in België

Gekko’s komen vandaag wereldwijd voor in tropische en subtropische gebieden. De meeste soorten zijn aangepast aan een warm klimaat, en in Europa kom je ze dan ook enkel tegen rond het Middellandse Zeegebied. Maar tijdens het Eoceen, 56 tot 34 miljoen jaar geleden, was het in onze streken een pak warmer en kwamen ook hier heel wat warmteminnende dieren voor, waaronder gekko’s.