Geen supermarkten meer in de buurt, dus organiseert Oostende zelf markt in Vuurtorenwijk

De laatste supermarkt is recent weggevallen in de Vuurtorenwijk. "We merkten dat de bewoners nood hadden aan een nieuwe plek om groenten en fruit te kopen", zegt Schepen voor Ondernemen, Charlotte Verkeyn. "Het idee van een wekelijkse markt is daaruit gegroeid. We zouden die graag opstarten eind augustus."

Oostende is daarvoor nog op zoek naar marktkramers. "Liefst marktkramers die zaken doen in groenten en fruit of dagdagelijkse voeding. Maar dat kan ook uitgebreider zijn. We hebben plaats voor twaalf marktkramers. De vacatures staan op de website van de stad, dus iedereen kan zich aanmelden. "