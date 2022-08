Gehandicapte terrorist met bom in prothese doodt geestelijke leider van de Afghaanse taliban

Wat ook de reden voor de aanslag is, het is de voorbije jaren al vaker tot geweld gekomen tussen de Afghaanse taliban en IS-K of het lokale filiaal van IS. Dat laatste heeft al enkele jaren voet aan de grond gekregen in het oosten van Afghanistan en maakte gebruik van de burgeroorlog in dat land.

Sinds de machtsovername door de taliban iets meer dan een jaar geleden is IS nog meer overgegaan tot geweld en dan vooral tegen de taliban zelf. Er was de beruchte aanslag tegen de luchthaven van Kaboel tijdens de evacuatie vorig jaar waarbij 183 doden vielen. Onder hen waren zowel Amerikaanse soldaten als talibanstrijders. Sindsdien heeft IS het aantal aanslag verder opgevoerd met als doelwitten leden van de religieuze minderheden zoals sjiieten, hindoes en sikhs en is het op een aantal plaatsen tot gevechten gekomen met taliban. Als IS nu een hoge geestelijke van de taliban heeft vermoord, kan het conflict enkel nog groter worden.

Vorige week zijn bij de ontploffing van een bermbom in het oosten van Afghanistan drie toplui van de Pakistaanse taliban gedood. Ook daar wordt met de vinger gewezen naar IS.