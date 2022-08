Gentse papa ergert zich aan typische kindermenu’s in restaurants

"Kinderen mogen ook groentjes eten", schreef papa Jonas Van de Steene uit Gent op Twitter. "Ze gaan er niet dood van en kunnen ook overleven op niet-gefrituurd voedsel."

Tijdens zijn vakantie viel het Jonas op dat de kindermenu's op restaurants vaak dezelfde zijn: "Tijdens ons verlof gaan we al eens wat vaker eten op restaurant", vertelt Jonas. "En de kindermenu's zijn echt triestig. Er mogen frieten op het menu staan, maar ook iets gezonds. Gelukkig hebben we in Gent een restaurant gevonden waar ze wel groenten serveren voor de kinderen."

Beluister hieronder het gesprekje met papa Jonas :