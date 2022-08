Drugsgeweld is dagelijkse kost geworden in Antwerpen: valt de strijd wel te winnen?

"Het is oorlog in de stad, buurtbewoners durven niet meer buiten te komen." De districtsburgemeester van Borgerhout Marij Preneel (Groen) deed vanmorgen enkele stevige uitspraken, na de vierde ontploffing in haar district in een week tijd. Zelfs als je enkel kijkt naar deze zomer krijg je een lange lijst van incidenten, maar eigenlijk is het geweld al jaren aan de gang. Dat gaat in golven. Soms is het een tijdje stil, waarna er verschillende aanslagen in korte tijd volgen.