Libanese man dringt bank in Beiroet binnen en gijzelt personeel omdat hij zijn spaargeld niet mag opnemen

In Beiroet, de hoofdstad van Libanon, is deze middag een gewapende man een bank binnengedrongen. Hij houdt er het bankpersoneel gegijzeld. De man eist zijn spaargeld op, zo'n 200.000 dollar, onder andere om de kosten voor een operatie van zijn vader te kunnen betalen. Sinds eind 2019 gelden er in Libanon strenge opnamelimieten voor buitenlandse valuta, omdat de banken krap bij kas zitten. Hierdoor is het geld van vele Libanezen in de praktijk bevroren.