Groenpark in Ieper tijdelijk dicht door brandgevaar

Het groenpark in Ieper is een aparte plaats waar particulieren hun groenafval kunnen naartoe brengen. Woensdag is daar op het nippertje een brand vermeden. Het groenafval was beginnen smeulen door de hitte. Maar de brandweer van zone Westhoek kon op tijd ingrijpen.

Het brandgevaar blijft er wel groot. Schepen van afval Valentijn Despeghel (Vooruit): "Er liggen grote hopen groenafval. De afvalintercommunale IVVO verwerkt die hopen tot compost en elektriciteit. We hebben schrik dat door de aanhoudende droogte en hitte er zelfontbranding zou ontstaan. Vandaar dat we hebben beslist om die grote hopen in het groenpark open te leggen." Het groenpark gaat de rest van de week dicht. Dinsdag wordt koeler weer verwacht en dan kan het weer opengaan.