Grootste La Chouffe-fan fietst 200 kilometer naar Achouffe om 40ste verjaardag van brouwerij te vieren

De brouwerij van Achouffe in de Vallei der Feeën in de Ardennen blaast 40 kaarsje uit. Iemand die niet mag ontbreken op dat feest is brandweerman Christof Vandenhouten, dé grootste Chouffe-fan. Hij fietst vandaag maar liefst 200 kilometer, van Brouwerij Duvel-Moortgat over Grimbergen, Overijse richting Marche-les-Dames, Durbuy en La Roche, om uiteindelijk tot stilstand te komen in Achouffe. Hij is vanmorgen samen met een vriend vertrokken om 6.06 uur, want 6666 is de postcode van Achouffe.