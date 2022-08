Hasselt opent kinderopvang speciaal voor kinderen met een autismespectrumstoornis

Hier komt vanaf september verandering in, want in Hasselt zal er vanaf september een aangepaste, naschoolse opvang zijn voor kinderen met een vorm van autisme. "Dit is iets unieks in Vlaanderen", zegt schepen voor Kinderopvang Habib El Ouakili (RoodGroen+). "We voorzien een naschoolse opvang doorheen heel het schooljaar. De kinderen komen er terecht in een prikkelarme omgeving en ze worden opgevangen door extra begeleiders. De opvang zelf zal georganiseerd worden door de stad en door Autisme Leeft en wordt vanaf september opgestart in de school De Berk."