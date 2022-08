Herdenking van brand in Beringen 3 jaar geleden, waarbij 2 brandweermannen omkwamen

"Dat was een nacht zoals ik nog nooit één gehad had in mijn carrière en ook nooit meer wil meemaken", zegt officier Marc Coenen, die toen van wacht was. "Vandaag is al de derde verjaardag van die tragische gebeurtenis en we gaan dat altijd blijven doen, onze collega's van Heusden-Zolder herdenken. Het is belangrijk om er opnieuw bij stil te staan, voor het offer dat onze collega's in Heusden-Zolder hebben gebracht. Maar ook voor onszelf is het goed om daar op terug te blikken."