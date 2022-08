"Homo universalis" is klaar voor seizoen 5, deze keer als apart programma op zaterdagavond

Honderd kandidaten die het in ludieke opdrachten tegen elkaar opnemen, tot één vrouw of man als enige echte overwinnaar overblijft: dat is al vier seizoenen lang het gouden recept van "Homo universalis", de populaire rubriek in "Iedereen beroemd" op Eén. Op 27 augustus start het vijfde seizoen, deze keer als apart programma.