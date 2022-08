In Peer kan je overnachten in een 'tiny house' op de boerenbuiten

Niet enkel in Peer kan je overnachten in een tiny house. Ook in Diepenbeek kan je op de boerenbuiten slapen in zo een klein huisje. "Sinds kort hebben we ons samen met boeren uit Diepenbeek aangesloten bij het project Toeren bij Boeren", zegt Gielkens. "Het is de bedoeling dat toeristen binnenkort van boer tot boer kunnen doorreizen in Limburg. Je kan bijvoorbeeld twee nachten blijven slapen in het tiny house van de ene boer en daarna kan je doorreizen naar een andere boer om daar in een tiny house te slapen. Mensen kunnen zich te voet, met de fiets of met de auto verplaatsen, maar als je de auto aan de kant laat staan, kan je Limburg veel beter ontdekken."