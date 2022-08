Inwoners aan Schelde in Wichelen krijgen knijtenvallen in hun tuin

Wichelen kampt al enkele jaren met een knijtenplaag. Knijten zijn kleine muggen, en als ze bijten, dan jeukt dat heel erg. Door de aanleg van schorrengebied in de Kalkense Meersen duiken er steeds meer knijten op in Wichelen. Dat gebied loopt deels onder water en in het slib leven de knijten.



Er zijn de voorbije jaren al veel maatregelen genomen om de knijtenplaag te beperken, maar voorlopig zonder resultaat. Kleine vallen in de tuinen zouden ervoor kunnen zorgen dat inwoners er minder last van hebben. "Momenteel staat er al een grote knijtenval in Wichelen", zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg. "En we onderzoeken nu, samen met de Universiteit van Antwerpen, waar we nog vallen kunnen plaatsen. Vallen in de tuinen kunnen helpen, omdat we dan lokaler de knijten kunnen bestrijden."

Een definitieve oplossing is er voorlopig nog niet. Volgende week is een overleg gepland om te kijken wat er nog allemaal kan gebeuren. Door de aanhoudende droogte hebben ook inwoners van Hamme en Buggenhout voor het eerst sinds jaren opnieuw last van de diertjes.