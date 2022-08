Jawel, er komen meer vrouwen aan bod in "Het journaal" dan drie jaar geleden

Nog altijd zijn er meer mannen dan vrouwen die spreken in "Het journaal", maar er zit wel evolutie in. ln 2019 heb ik 157 middagjournaals (laten) bekijken. De conclusie was toen dat maar een derde van de sprekers in "Het journaal" vrouwen waren. Van de mensen die in "Het journaal" zaten vanwege hun functie, was dat zelfs maar een kwart. De afgelopen maanden heb ik een nieuwe, kleinere steekproef gehouden. Het gaat de goeie kant op, maar er is nog een weg af te leggen. Sport is daarvoor een belangrijk onderdeel van "Het journaal". Klik voor de resultaten van de steekproef op de ondertitelde clip.