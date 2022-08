Jessa Ziekenhuis in Hasselt start met vaccinatie apenpokken: "135 mensen nu aan de beurt, maar moeten nog selectief zijn"

In andere ziekenhuizen met een Hiv-centrum gaven ze eerder al vaccins aan mensen die werden blootgesteld aan het apenpokkenvirus, maar nu starten ze in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt met iets ruimere criteria om mensen te vaccineren tegen het virus. "We moeten nog steeds een strenge selectie maken, want tot in oktober moeten we het in heel Vlaanderen met een goede 3.000 vaccins doen", aldus infectioloog Jeroen Van der Hilst van het Jessa Ziekenhuis.