"Jezus van Malderen" strijdt opnieuw voor landbouwsector, ondanks longkanker

Wilfried is nu 67 en kampt al een tijdje met gezondheidsproblemen, maar dat houdt hem niet tegen. "Ik heb longkanker sinds een jaar of vier. Om de drie weken moet ik een baxter krijgen voor immuuntherapie. Dat slaat aan, maar hoe lang dat gaat blijven duren, weten we niet. Maar liever pas binnen 25 à 30 jaar sterven. Ik trek mij van die kanker weinig of niks aan want ik heb nog veel te veel werk."