Kerncentrale Zaporozje opnieuw beschoten, VN-secretaris-generaal Guterres spreekt ongerustheid uit

Het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom dat eigenaar is van de Oekraïense kerncentrales, zegt dat er vijf nieuwe beschietingen zijn geweest in de onmiddellijke omgeving van de kerncentrale van Zaporozje, de grootste kerncentrale van Oekraïne en Europa. Energoatom beschuldigt het Russische leger en zegt dat de beschietingen hebben plaatsgevonden in de buurt van een opslagplaats met radioactief materiaal. Volgens het bedrijf raakte niemand gewond en is de situatie momenteel onder controle.